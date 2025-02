Der politische Aschermittwoch der CDU in Bautzen hat Tradition. Das örtliche Urgestein der Union - Marko Schiemann - lädt jedes Jahr prominente Redner ein. Dieses Mal kommt ein Polit-Rentner zum Zug.

Der frühere Landtagspräsident Matthias Rößler ist Hauptredner beim Politischen Aschermittwoch der CDU in Bautzen (Archivbild).

Bautzen - Die sächsische CDU hat nach der neuerlichen Niederlage gegen die AfD bei der Bundestagswahl im Freistaat viel Gesprächsbedarf. Die Lage in der Partei und der Gesellschaft dürfte auch beim politischen Aschermittwoch der Union in Bautzen eine große Rolle spielen. Der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann, der als einziger Parlamentarier dem Sächsischen Landtag seit 1990 angehört, hat dafür seinen Parteifreund und früheren Landtagspräsidenten Matthias Rößler als Hauptredner eingeladen.

Zudem soll der ungarische Botschafter in Deutschland, Péter Györkös, ein Grußwort halten. Schauplatz bei der 31. Ausgabe des politischen Aschermittwochs ist erneut die Stadthalle Krone in Bautzen. Gäste beim früheren Veranstaltungen waren unter anderem Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert, die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, und der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Die AfD hat die Bundestagswahl in Sachsen deutlich gewonnen. Die vom Verfassungsschutz im Freistaat als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei kam auf 37,3 Prozent der Zweitstimmen und ließ die CDU mit 19,7 Prozent hinter sich. Zudem gewann sie bis auf eine Ausnahme alle Direktmandate - eine bisherige Domäne der Union.