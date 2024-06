Dresden - Die sächsische CDU lehnt eine Kooperation mit der AfD nach deren klaren Wahlsieg bei der Europawahl am Sonntag weiter strikt ab. „Wir haben klare inhaltliche Gründe, warum es keine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben kann“, sagte Generalsekretär Alexander Dierks am Montag in Dresden. Alle hätten beobachten können, wie diese Partei sich in den vergangenen Jahren aufgestellt habe. Sie profitiere von einer Stimmung und Ohnmachtserfahrung vieler Menschen. Mit Blick auf die Bundespolitik sei der Eindruck entstanden, dass in zentralen Themenfeldern nicht ausreichend getan werde. Das ändere aber an der Position der CDU zur AfD nichts.

Der Verfassungsschutz in Sachsen hatte den sächsischen AfD-Landesverband im Dezember 2023 als gesichert rechtsextreme Bestrebung eingestuft. Die Partei wehrt sich juristisch dagegen. Für die CDU gilt ein Unvereinbarkeitsbeschluss. Er schließt eine Kooperation mit der AfD genauso wie mit den Linken aus.

Dierks nannte das Wahlergebnis zum Europaparlament auf Bundesebene eine „ganz deutliche Quittung“ für die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP. In ganz Ostdeutschland sei es aber nicht gelungen, die Stimmung in der Bevölkerung in eine Stimmung für die Union umzumünzen. „Das stellt uns nicht zufrieden.“ Das Ziel der Union bleibe es, bei der Landtagswahl am 1. September stärkste Kraft im Freistaat zu werden. „Was der Freistaat Sachsen braucht, ist ein klarer Kurs, eine handlungsfähige und von einer Mehrheit getragene Regierung in der bürgerlichen Mitte“.