Erfurt - Die Thüringer CDU hat die Chance, bei den Landratswahlen ihre Hochburg im katholisch geprägten Eichsfeld zu verteidigen. Ihre Kandidatin Marion Frant bekam am Sonntag mit 46,3 Prozent die meisten Stimmen, verfehlte aber die Marke von 50 Prozent für eine Direktwahl, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Die 53 Jahre alte wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Forschungsinstitut in Heiligenstadt muss am 9. Juni in die Stichwahl mit dem von der AfD nominierten parteilosen Kandidaten Marcel König, der 20,8 Prozent erhielt. König ist Verwaltungswirt und arbeitet im Landratsamt.

Im Eichsfeld geht es um die Nachfolge des dienstältesten deutschen Landrats Werner Henning. Der CDU-Politiker, der aus Altersgründen nicht erneut antreten konnte, stand seit der Wiedervereinigung an der Spitze des Landratsamtes in dem Kreis mit rund 100.000 Einwohnern.