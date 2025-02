Berlin - Ein CDU-Parteibüro in Berlin-Pankow ist erneut beschmiert worden. Ein Mitarbeiter des zentralen Objektschutzes bemerkte den beleidigenden Schriftzug auf den heruntergelassenen Rollläden am Nachmittag, wie die Polizei mitteilte. Bereits am 1. Februar war das Büro in der Berliner Straße Ziel von Unbekannten: In schwarzer Farbe wurden laut Polizei mehrere Schriftzüge hinterlassen und die Reste von Eierwürfen waren zu sehen.

Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Objektschützer der Polizei sind aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Tage dort im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Migrationspolitik der CDU sorgt teils für heftige Diskussionen. Nach einer gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD im Bundestag gibt es vielerorts Proteste. Laut CDU kam es in den vergangenen Tagen bundesweit vermehrt zu Anfeindungen, Einschüchterungen und Übergriffen auf Wahlhelfer.