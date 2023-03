Sächsischer Landtag steht an einem Gitter am hintern Teil des Parlamentsgebäudes.

Dresden - Die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag verlangt mehr Wertschätzung für Halter von Nutztieren. Investitionen in eine nachhaltige, tierwohlgerechte und umweltschonende Wirtschaftsweise müsse die Gesellschaft anerkennen, erklärte Fraktionsvize Georg- Ludwig von Breitenbuch, der selbst Landwirt ist, am Freitag in Dresden: „Es muss endlich Schluss sein mit der Teller-Trog- Diskussion.“ Diese Debatte dreht sich um die Frage, wie viel landwirtschaftliche Fläche für die Futtermittelproduktion verwendet wird und ob nicht lieber der Tierbestand reduziert werden sollte.

„Unsere Nutztiere erzeugen gesunde und hochwertige Lebensmittel aus Pflanzen und Pflanzenresten, welche für uns Menschen nicht verwertbar sind“, argumentierte von Breitenbuch. Man brauche eine Strategie für die Haltung von Nutztieren, die alle Seiten beleuchte. „Sie muss sowohl einen agrar- und gesellschaftspolitischen Rahmen beinhalten wie auch tier- und umweltverträgliche Eckwerte beschreiben. So können für Landwirte und Gesellschaft mehr Planungssicherheit, Akzeptanz und Transparenz geschaffen werden.“

Die CDU-Fraktion legte am Freitag ein Positionspapier zur Tierhaltung vor. „Die schon bestehenden Vorschriften zur Tierhaltung müssen umgesetzt werden, anstatt ständig neue Regeln festzulegen und mit ihnen die Landwirte zu belasten“, betonte von Breitenbuch. Das Baugesetzbuch müsse im Interesse des Tierwohls umgehend angepasst werden. „Tierwohl heißt im Regelfall mehr Platz je Tier.“ Doch seit Jahren würden durch die aktuelle Fassung des Baugesetzbuches der Ersatz- und Umbau von Ställen zugunsten von mehr Tierwohl verhindert.