Berlin - Die Berliner SPD hat am Montag über die Besetzung der Arbeitsgruppen für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU entschieden. Das teilte ein Sprecher der Partei am frühen Abend mit. Am Nachmittag war dafür der Landesvorstand zusammengekommen. Geplant sind 13 Fachgruppen, in denen die Verhandlungen über Themen aus Bereichen wie innere Sicherheit, Verkehr, Wirtschaft, Justiz, Bildung oder Klimaschutz geführt werden.

In der Regel sollen in den Gruppen je acht Politikerinnen und Politiker aus beiden Parteien vertreten sein. Die Berliner CDU hat angekündigt, dass das Präsidium der Partei ebenfalls noch am Montagabend über die Zusammenstellung der Fachgruppen entscheiden wolle. CDU und SPD wollen am Donnerstag Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer schwarz-roten Landesregierung beginnen.

Zum Auftakt ist das erste Treffen der sogenannten Dachgruppe geplant. Sie ist das Kernteam der Verhandler von beiden Seiten, das maßgeblich entscheidet, was schließlich im Koalitionsvertrag landet. Wer von CDU und SPD zur Dachgruppe gehört, ist noch nicht bekannt.