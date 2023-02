Berlin - Nach der Wahl in Berlin wollen der Wahlsieger CDU und die SPD ihre Sondierungsgespräche zu einer möglichen Regierungsbildung am kommenden Montag fortsetzen. Das kündigten CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Freitag nach einer ersten Runde an.

„Es waren gute Gespräche, konstruktive Gespräche“, sagte Wegner. Beide Seiten hätten über wichtige Themen für die Stadt wie eine Verwaltungsreform, Mobilität, bezahlbares Wohnen und innere Sicherheit geredet. Da andere Themen noch nicht angesprochen worden seien, würden die Gespräche fortgeführt. Giffey sagte: „Wir hatten ein sehr intensives Gespräch, ein - glaube ich - auch sehr ehrliches und reflektierendes Gespräch.“

Für den Nachmittag hat Wegner die Grünen zu Sondierungen eingeladen. Er will versuchen, eine Zweierkoalition mit der SPD oder mit den Grünen zu schmieden. Ob das gelingt, ist offen, denn auch das bisherige Bündnis aus SPD, Grünen und Linken hätte eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus.