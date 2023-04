Berlin - CDU und SPD in Berlin haben für die von ihnen geplante neue Landesregierung eine Politik des Zusammenhalts und der Überwindung gesellschaftlicher Spaltungen angekündigt. „Dafür streben CDU und SPD eine Koalition an, die vertrauensvoll zusammenarbeitet, die zügig und lösungsorientiert bestehende Probleme anpackt und hart dafür arbeitet, dass Berlin jeden Tag ein bisschen besser funktioniert“, heißt es in der Präambel des Koalitionsvertrags, den beide Parteien am Montag in Berlin vorgestellt haben.

CDU und SPD eine der Wille, vermeintliche Gegensätze im Sinne der gesamten Stadt zu versöhnen. Freiheit und Sicherheit müssten verbunden werden. „Berlin wird nur dann auch künftig Stadt der Vielfalt sein, wenn es gemeinsame Regeln gibt, die respektiert und durch einen starken Staat durchgesetzt werden.

Beide Parteien kündigten an, Innenstadt und Außenbezirke zusammenführen zu wollen. „Berlin wird nur dann eine attraktive und lebenswerte Metropole sein, wenn in der gesamten Stadt wohnortnahe Infrastruktur, klimagerechte Lösungen, Versorgungsangebote, und Grün- und Erholungsflächen vorhanden sind.“

Das Ziel sei außerdem, im Bereich Mobilität die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. „Berlin wird nur dann eine sichere und hochmobile Metropole sein, wenn Interessen ausgeglichen und nicht gegeneinander ausgespielt werden.“

CDU und SPD haben nach gut drei Wochen Verhandlungen am Wochenende die letzten offenen Fragen besprochen und am Text des 135-seitigen Koalitionsvertrags für die Jahre 2023 bis 2026 gefeilt. Er steht unter dem Motto „Das Beste für Berlin“.