Viele Projekte in den Thüringer Kommunen blieben in den vergangenen Jahren liegen oder unvollendet - es fehlte das Geld. Das soll sich ändern - zwei Vorschläge liegen im Landtag nun auf dem Tisch.

CDU will Investitionsfonds - Gegenvorschlag von Maier

Erfurt - Die oppositionelle CDU-Fraktion verlangt als Reaktion auf den Investitionsstau in vielen Städten, Gemeinden und Kreisen einen mit 100 Millionen Euro gefüllten Fördertopf. Die Fraktion legte am Donnerstag im Landtag einen Antrag vor, nach dem die rot-rot-grüne Landesregierung die rechtlichen Voraussetzungen für einen kommunalen Investitionsfonds schaffen soll. Er solle 2024 aufgelegt werden und zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für Infrastrukturprojekte vergeben, sagte der CDU-Innenpolitiker Raymond Walk. Die Finanzierung müsste mit dem nächsten Landeshaushalt gewährleistet werden.

Innenminister Georg Maier (SPD) bestätigte einen Investitionsstau in den Kommunen. Er schlug vor, einen Fonds nicht für Zuschüsse, sondern für die gezielte Vergabe zinsgünstiger Kredite aufzulegen. Er solle Darlehen vergeben und sich mit ihrer Rückzahlung immer wieder auffüllen - es gehe ihm um einen sogenannten revolvierenden Fonds, so der Minister.

„Wir sollten gemeinsam überlegen, ob wir so einen Fonds auflegen.“ Er sei nachhaltiger als weitere Zuschüsse zu vergeben, die der Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen ohnehin vorsehe. Maier plädierte für eine gezielte Förderung mit Hilfe zinsgünstiger Darlehen, beispielsweise in die energetische Sanierung kommunaler Gebäude oder Sporthallen.

Walk sagte, der von der CDU vorgeschlagene Investitionsfonds könnte von der Thüringer Aufbaubank verwaltet werden. Die 100 Millionen Euro sollten aus Landes- und Bundesmitteln kommen, wenn nötig auch aus der Finanzrücklage des Landes. Nötige seien Investitionen unter anderem in die Digitalisierung der Verwaltung, in Verkehrsinfrastruktur, Energieumstellung oder auch in Schwimmbäder, sagte Walk.

In den vergangenen Jahren sind nach seinen Angaben in Thüringens Kommunen 140 Investitionsprojekte liegen geblieben - es sei um 1,6 Milliarden Euro gegangen. Vertreter der rot-rot-grünen Regierungskoalation äußerten sich zurückhaltend zu dem CDU-Antrag. Er müsse ausführlich im Haushaltsausschuss des Landtags beraten werden, sagte die SPD-Abgeordnete Janine Merz. Priorität hätte für die Koalitionsfraktionen Investitionspauschalen.