Berlin - Die Berliner CDU strebt eine zügige Regierungsbildung an. Bereits in der kommenden Woche sollen die Koalitionsverhandlungen mit der SPD beginnen, wie CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner am Donnerstag ankündigte. Am Montag sei geplant, die Arbeitsgruppen für die Verhandlungen einzusetzen. In den Tagen darauf werde die Dachgruppe mit dem Spitzenvertretern der Parteien zum ersten Mal zusammenkommen und das weitere Prozedere beraten.

Der Landesvorstand der CDU hatte zuvor einstimmig beschlossen, mit der SPD die Beratungen aufzunehmen. „Der Landesvorstand ist einstimmig dem Vorschlag unseres Sondierungsteams gefolgt, Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufzunehmen. Wir wollen eine Koalition der Vernunft und Verantwortung eingehen, die Berlin jeden Tag ein wenig besser macht“, schrieb Wegner bei Twitter.

Der SPD-Landesvorstand hatte sich bereits am Mittwoch für Bündnisgespräche mit der CDU ausgesprochen.