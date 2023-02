Hannover - Die CDU wirft Niedersachsens Innenministerium organisatorische Fehler bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. „Niedersachsen hat in den letzten Monaten im Ländervergleich zu viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, so dass in den kommenden Monaten mit weniger Zugängen als geplant zu rechnen ist“, sagte CDU-Innenpolitiker André Bock am Donnerstag. In der Folge stünden etwa im Ammerland oder in der Wesermarsch neu errichtete Unterkünfte nun leer, während die Kommunen trotzdem für die Kosten aufkommen müssten. „Dieses Organisationschaos hat teilweise schwerste finanzielle Folgen für viele Landkreise“, sagte Bock. Das Land müsse den Kommunen, die auf Anweisung des Innenministeriums in Vorleistung getreten sind, jetzt finanziell helfen, forderte der CDU-Abgeordnete.