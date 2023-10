New York/Dresden - Die preisgekrönte Poetin der Inauguration von US-Präsident Joe Biden, Amanda Gorman, und der international gefragte Cellist Jan Vogler arbeiten erstmals zusammen. Sie stehen am 17. Februar 2024 für einen Abend mit gesprochenem Wort und Musik gemeinsam auf einer Bühne in der New Yorker Carnegie Hall, wie Voglers Management am Donnerstag mitteilte.

Er freue sich auf die Zusammenarbeit und darauf zu sehen, „wie ihre faszinierenden Gedichte und inspirierenden Denkanstöße meine Interpretation von Bachs Musik verändern“, sagte der 59-Jährige, der das Projekt auch nach Europa holen will.

Mit Bachs Musik, Jan und seinem Cello in Dialog zu treten bedeute, „etwas Zeitloses zu berühren“, sagte Gorman. Diese nehme „mein Herz und meine Fantasie gefangen“ und sei in der Zeit geschrieben worden, in der die Stradivari von Vogler gebaut wurde.

Gorman hatte bei Bidens Amtseinführung im Januar 2021, über Kameras weltweit übertragen, eindringlich ihr Gedicht „The Hill We Climb“ vorgetragen. Die damals 22-Jährige wurde von der internationalen Kritik gefeiert und inspirierte Millionen. Seitdem gilt die Dichterin und Harvard-Absolventin als Star - und gibt an dem Abend mit Vogler ihr Debüt in der berühmten Konzerthalle.

Vogler, dessen Karriere bei der Dresdner Staatskapelle begann, konzertiert als Solist auf der ganzen Welt mit renommierten Orchestern und Dirigenten. 2001 begründete er das Moritzburg Festival für Kammermusiknachwuchs, das er auch leitet, seit 2008 ist er Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Für sie kreierte er 2017 schon einmal ein musikalisch-literarisches Programm, zusammen mit Hollywood-Schauspieler Bill Murray. Gorman für die 2024er Ausgabe des Festivals zu gewinnen, „das wäre mein Traum“, sagte Vogler.