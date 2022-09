Champions League: Grizzlys verlieren bei EV Zug

Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg haben den zweiten Sieg in der Eishockey-Champions-League verpasst und ein gedrehtes Spiel aus der Hand gegeben. Die Niedersachsen verloren am Donnerstagabend in der Gruppe B mit 3:4 (2:1, 2:3, 3:3, 3:4) in der Verlängerung gegen das Schweizer Team EV Zug. Mit einem Sieg wären die Grizzlys punktgleich mit den Schweizern und dem TPS Turku an der Spitze gewesen.

Nach dem Rückstand durch Dario Simion (5.) drehten die Grizzlys das Spiel und gelangten durch Laurin Braun (10.) und Tyler Morley (20.) in Führung. Im zweiten Drittel glich Fabrice Herzog (25.) für die Schweizer aus. Sven Senteler (37.) traf dann per Penalty zur erneuten Führung der Schweizer. Wieder war Morley für die Grizzlys kurz vor Ende des Spiels erfolgreich und stellte auf Unentschieden. Nach 50 Sekunden in der Verlängerung erzielte Simion noch im Powerplay den entscheidenden Treffer zum Sieg für die Hausherren. Am Samstag treten die Niedersachsen beim bislang punktlosen slowenischen Club Olimpija Ljubljana an. Im Parallelspiel der Gruppe unterlag der kommende Grizzlys-Gegner mit 2:4 gegen die Finnen aus Turku, die sich an den Wolfsburgern auf den zweiten Platz vorbeischoben.