Wittenberg - Welche Chancen birgt der in Deutschland herrschende Lehrermangel? Darüber wollen sich Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis, Verwaltung und Politik ab Mittwoch (13. September) in Wittenberg austauschen. Das Nationale Bildungsforum sei kein Ort für kollektives Krisengejammer, teilten die Veranstalter mit. Es solle vielmehr konstruktiv über aktuelle Themen wie über die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz oder die Neugestaltung von Schulen gesprochen werden.

Das Forum trifft sich seit 2018 einmal im Jahr in Wittenberg. In diesem Jahr werden 60 Expertinnen und Experten erwartet. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) soll am Mittwochabend ein Grußwort sprechen. Die Veranstaltung ist bis zum 14. September geplant.