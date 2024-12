Das achttägige jüdische Fest Chanukka beginnt am Mittwoch. Ein zehn Meter hoher Leuchter vor dem Brandenburger Tor soll ein Zeichen des Lichts senden.

Berlin - Vor dem Beginn des jüdischen Lichterfests ist ein zehn Meter hoher Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor in Berlin aufgestellt worden. Anschließend wurde ein Dankessegen gesprochen, wie ein Sprecher der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin sagte.

„Gerade in diesem Jahr ist es wichtiger denn je, an diesem zentralen Ort ein Zeichen des Lichts zu setzen, das die Dunkelheit überwindet“, hatte der Rabbiner Yehuda Teichtal vorab laut Mitteilung gesagt.

Der Leuchter wird den Angaben zufolge seit mittlerweile 19 Jahren als Symbol des Wunders von Chanukka und als Zeichen eines lebendigen Judentums in Deutschland vor dem Brandenburger Tor aufgestellt. Während der Dauer der Feiertage werde er täglich entzündet.

Das achttägige Lichterfest Chanukka beginnt am Mittwoch (25. Dezember). Das zentrale Chanukka-Lichterzünden ist am 29. Dezember um 16.00 Uhr.

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters.