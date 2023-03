Berlin - Die Tatverdächtigen sind nach den Schüssen in Berlin-Charlottenburg weiter auf der Flucht. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Am Mittwochnachmittag war es in der Dahlmannstraße ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurde mindestens eine Schusswaffe eingesetzt. Zwei Männer wurden mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flohen anschließend.

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Berliner Polizei ausgelöst. Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) hatten am Mittwoch schwer bewaffnet in angrenzenden Häusern nach den Tatverdächtigen gesucht.