Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Dienstag den neuen Befehlshaber des sogenannten Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr zum Antrittsbesuch empfangen. In seiner neuen Funktion unterstehen André Bodemann alle Landeskommandos in den Bundesländern. Die Organisationseinheit der Bundeswehr hat ihren Sitz in Berlin und ist direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt. Sie koordiniert maßgeblich Bundeswehreinsätze im Inland. Dazu zählt unter anderem Heimatschutz und Katastrophenhilfe.