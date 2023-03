Gräfenroda - Auf einer Baustelle im Ilm-Kreis ist ein Streit zwischen einem Mitarbeiter und dessen Chef eskaliert. Wohl aus Wut über unzureichend ausgeführte Arbeiten hätten der 54 Jahre alte Chef und ein weiterer Mann nach der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung am Freitag in Gräfenroda zu Eisenstangen gegriffen, teilte die Polizei am Samstag mit. Damit schlugen sie auf den 23 Jahre alten Mitarbeiter ein und verletzten ihn. Erst hinzugekommene Bauarbeiter konnten das unterbinden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.