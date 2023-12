Erfurt - Chefdirigent Alexander Prior verlässt das Erfurter Theater. Der in London geborene britische Komponist und Dirigent russischer Herkunft habe am Dienstag auf eigenen Wunsch einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, teilte das Theater mit. Aus persönlichen Gründen könne er einen reibungslosen Ablauf der anstehenden Produktionen in den nächsten Monaten nicht mehr garantieren, hieß es zur Begründung dazu. Das Arbeitsverhältnis von Prior am Erfurter Theater ende im gegenseitigen Einverständnis zum 1. April 2024.

Prior war erst zur Spielzeit 2022/23 als Generalmusikdirektor nach Erfurt gekommen, wo er zuletzt auf Basis von Gastverträgen als Chefdirigent wirkte. Bereits zur Aufhebung seines Vertrages als Generalmusikdirektor hatte er angegeben, dass ihm administrative Aufgaben nicht lägen. Über seinen Weggang hatte zuerst die „Thüringer Allgemeine“ berichtet. Laut dem Zeitungsbericht soll sich Prior mit dem Philharmonischen Orchester überworfen haben.