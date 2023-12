Burgenlandkreis

Mehr Designermodelle im neu gestalteten Schuhmuseum

Mit Schuhmodellen in allen Farben, Formen und Materialien zieht das Schuhmuseum in Weißenfels seit Jahrzehnten Besucher an. Neue Ausstellungsräume sollen die Sammlung nun in die Gegenwart führen. Mit dabei ist auch ein Kultmodell von der Kinoleinwand.