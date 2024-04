Chemnitz macht weiter Druck auf Spitzenreiter Bayern München. Nach dem Einzug ins Finale des Fiba Europe Cup bleiben die Sachsen weiter in der Erfolgsspur.

Chemnitz - Die Basketballer der Niners Chemnitz halten den Druck auf Spitzenreiter Bayern München aufrecht. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore gewannen am Samstag ihr Heimspiel gegen den Tabellen-Siebten Telekom Baskets Bonn mit 80:66 (37:33) und festigten mit ihrem 22. Saisonsieg den zweiten Platz in der Bundesliga. Den größten Anteil am Erfolg hatten Jonas Richter (16), Kaza Kajami-Keane (14), Aher Uguak (11) und Wesley van Beck (10). Für die Gäste erzielten Brian Fobbs (21), Noah Kirkwood (13) und Thomas Kennedy (10) die meisten Punkte.

Die Sachsen erwischten einen Start nach Maß und lagen nach 17 Minuten mit 35:22 vorn. Dann schien den Hausherren, die erst am Mittwoch das Finale des Fiba Europe Cups erreicht hatten, etwas die Puste auszugehen. Die Bonner kamen auf 37:36 (21.) heran, konnten aber anschließend nie die Führung an sich reißen. Die Hausherren gingen mit einem 57:51-Vorsprung ins letzte Viertel und zogen über 63:51 (32.) auf 74:59 (38.) davon. Ausschlaggebend für den Sieg der Sachsen war die Dominanz unter den Körben. Chemnitz holte 46, Bonn nur 33 Rebounds. Damit konnten die Niners auch ihre schwache Freiwurfquote kompensieren. Nur elf der 19 Versuche landeten im Bonner Korb.