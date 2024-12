Die Sachsen können nach drei Pleiten in Serie ihre sportliche Talfahrt gegen ihren Lieblingsgegner stoppen. Weißenfels wartet weiter auf den ersten Sieg in der Bundesliga gegen den Ost-Rivalen.

Chemnitz - Die Basketballer der Syntainics MBC laufen weiter vergeblich ihrem ersten Erfolg gegen ihren Angstgegner Niners Chemnitz hinterher. Die Weißenfelser verloren das mitteldeutsche Derby bei den Sachsen mit 72:82 (33:39) und mussten damit ihren Kontrahenten in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Die Chemnitzer konnten ihre sportliche Talfahrt stoppen und feierten nach drei Pleiten in der Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis.

Am Sieg der Hausherren hatten Victor Bailey Jr. (24 Punkte), Jeff Garrett (14), Aher Uguak (13) und William Christmas (11) den größten Anteil. Für die Weißenfelser erzielten Ty Brewer (21), Charles Callison (12), Martin Breunig (11) und Spencer Reaves (10) die meisten Punkte.

Die Gäste hatten zunächst das Zepter des Handelns in der Hand und führten nach acht Minuten mit 22:16. Doch die anfangs verunsicherten Sachsen legten ihre Nervosität ab und wandelten mit einem 11:0-Lauf den 31:33-Rückstand (17.) in eine 42:33-Führung (23.) um und bauten diesen Vorsprung auf 50:37 (26.) aus. Näher als auf sechs Punkte (70:64/38.) kamen die Gäste nicht mehr heran. Die Sachsen gingen vor allem unter den Körben viel engagierter zu Werke als der MBC und holten 42 Rebounds. Die Weißenfelser sicherten sich dagegen nur 28 Abpraller an den Körben.