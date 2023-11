's-Hertogenbosch (dpa) – - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben mit dem dritten Sieg im dritten Spiel ihre führende Position in der Vorrundengruppe H des Fiba Europe Cups ausgebaut. Der Bundesligist behielt am Mittwoch beim weiterhin sieglosen niederländischen Vertreter Heroes Den Bosch mit 77:66 (34:34) die Oberhand und blieb damit im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.

Den größten Anteil am Erfolg hatten Aher Uguak (23), Wesley van Beck, DeAndre Lansdowne (je 12) und Tylor Ongwae (11). Für Den Bosch erzielten Roberts Stumbris (16) und Lee Moore (14) die meisten Punkte.

Die Sachsen taten sich anfangs schwer und lagen nach acht Minuten aufgrund einer schlechten Trefferquote mit 12:22 zurück. Auch der 16:1-Lauf, mit dem der Bundesligist einen 25:33-Rückstand (16.) in eine 41:34-Führung (22.) umwandelte, brachte keine Souveränität ins Spiel der Niners.

Vier Minuten vor dem Abpfiff drohte beim Stand von 60:62 die Siegesserie zur reißen. Mit neun Punkten in Folge zog Chemnitz innerhalb von zwei Minuten wieder auf 69:62 davon und ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Den Grundstein dazu legten die Gäste durch ihre Überlegenheit unter den Brettern (44:35 Rebounds) und der geringeren Anzahl an Ballverlusten (12:18).