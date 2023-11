Chemnitz stürmt nach 96:87 gegen Hamburg an die Spitze

Chemnitz (dpa) – - Die Basketballer der Niners Chemnitz schwimmen weiter auf einer Erfolgswelle und haben die Spitzenposition in der Basketball-Bundesliga übernommen. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Freitag vor heimischer Kulisse die Veolia Towers Hamburg mit 96:87 (45:40) und feierten damit wettbewerbsübergreifend den 15. Sieg in Serie.

Den größten Anteil am Erfolg der Sachsen hatten Wesley van Beck (25 Punkte), Aher Uguak, Jonas Richter, Kevin Yebo (je 15) und DeAndre Lansdowne (10). Für die Hamburger erzielten Vincent King (30), Aljami Durham (23) und William Christmas (13) die meisten Punkte.

Die Gastgeber, die ihre fünfte Partie innerhalb von zwölf Tagen bestritten, starteten furios. Nach acht Minuten lagen die Niners mit 21:6 vorn. Doch die Hamburger hatten sich acht Minuten später auf 31:33 herangekämpft und hielten die Partie bis Ende des dritten Viertels völlig offen. Mit einem 12:3-Lauf von 62:58 (28.) auf 74:61 (31.) stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg. Die Chemnitzer leisteten sich weniger Ballverluste (15:20) als der Gegner und glänzten durch eine hohe Treffsicherheit unter dem Korb. Von 42 Versuchen im Nahdistanzbereich landeten 30 im Hamburger Korb.