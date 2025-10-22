Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kompensieren gegen London spielerische Defizite mit starkem Kampfgeist. In einem engen Spiel jubeln am Ende aber die Gäste.

Chemnitz - Die Niners Chemnitz haben ihre erste Heimniederlage im Basketball-Eurocup hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore unterlag dem britischen Meister London Lions knapp mit 67:68 (34:33). Mit 17 Punkten war Kevin Yebo der beste Werfer der Sachsen.

Die Chemnitzer starteten fahrig in die Partie und erlaubten sich alleine im ersten Viertel sieben Ballverluste, die zu einem 16:22-Rückstand führten. In der Folge steigerten sich die Niners in der Defensive und eroberten dank eines 8:0-Laufs eine knappe Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel brachten die Londoner zunächst deutlich mehr Energie aufs Feld und setzten sich auf 50:38 (25.) ab. Die Gastgeber fanden nicht zum gewohnten Tempospiel, kämpften sich aber mit viel Leidenschaft zurück und gingen nach einem 12:2-Lauf eine Minute vor Schluss mit 65:62 in Führung. Am Ende reichte es allerdings trotzdem nicht. Mit zwei verwandelten Freiwürfen sicherten sich die Gäste 4,6 Sekunden vor dem Ende den Sieg.