Bremen - Der SV Werder Bremen feiert mit einem großen Programm seinen 125. Geburtstag nach. Rund um das Fußball-Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim heute (15.30 Uhr/Sky) sind zahlreiche Aktionen geplant. Vor Anstoß der Partie wird es eine große Fan-Choreografie geben - sie soll die größte Choreo der Vereinsgeschichte werden. Der Tabellenneunte wird in einem Sondertrikot auflaufen. Fans werden gebeten, frühzeitig anzureisen.

Als Werder-Gäste werden Vereinslegenden wie Claudio Pizarro, Diego, Oliver Reck und Max Lorenz erwartet. „Wir wollen unseren Teil zu einem gelungenen Tag beitragen“, sagte Werder-Trainer Ole Werner am Donnerstag. Am Abend steigt mit rund 900 geladenen Gästen die Geburtstagsparty in der „Alten Werft“. Werder wurde am 4. Februar 1899 gegründet.