In den Orden Pour le mérite werden Menschen aufgenommen, die sich Verdienste in Wissenschaft und Künsten erworben haben. Nun gibt es weitere Namen im prestigeträchtigen Kreis.

Choreograph Neumeier in Orden Pour le mérite aufgenommen

Berlin - Der US-amerikanische Choreograph John Neumeier (85) und der Germanist Heinrich Detering (64) sind nun auch offiziell in den Orden Pour le mérite aufgenommen worden. Die Aufnahme gilt als höchste Ehrung, die einem Wissenschaftler oder Künstler in Deutschland zuteilwerden kann. Der Vereinigung gehören jeweils bis zu 40 Persönlichkeiten aus dem Inland und Ausland an. Mit den neuen Mitgliedern sind es nun jeweils 39.

Anlässlich eines Abendessens für die Ordensmitglieder sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag laut Redemanuskript, die Wissenschaften und Künste deckten das widersprüchliche Verhältnis des Menschen zur Natur auf und lieferten Ideen und Lösungen für ein klima- und umweltfreundliches Leben. „Sie sind es, die uns ins Nachdenken bringen, zum Umsteuern bewegen - und gegen Menschenfeindlichkeit, Ungerechtigkeit und Gewalt aufbegehren lassen. Sie sind es, die die unterschiedlichen Menschen miteinander ins Gespräch bringen, in unserer Gesellschaft und auf der ganzen Welt.“

Der Orden steht unter dem Protektorat von Bundespräsident Steinmeier und wird finanziert und organisiert von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Als neue Mitglieder waren bei einer Sitzung im vergangenen Jahr neben Neumeier und Detering auch das Biontech-Gründerduo Özlem Türeci (57) und Uğur Şahin (58) bestimmt worden. Das Forscherpaar trug mit seiner Arbeit entscheidend zur Entwicklung des ersten zugelassenen Impfstoffs gegen Covid-19 bei. Beide hatten für den offiziellen Akt am Sonntag aus Termingründen aber absagen müssen.