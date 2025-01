Der 6. Januar ist in Sachsen-Anhalt ein gesetzlicher Feiertag. Doch was genau feiern Christen da eigentlich?

Dessau-Roßlau - Mit Gottesdiensten, Konzerten und anderen Veranstaltungen wird in den evangelischen Kirchen in Sachsen-Anhalt am 6. Januar Epiphanias gefeiert. Der Tag soll an den Besuch der drei Weisen aus dem Morgenland bei Jesus an der Krippe erinnern. In manchen Gemeinden werde an diesem Tag Ehrenamtlichen für ihren Dienst in den Kirchengemeinden gedankt, teilte die Evangelische Landeskirche Anhalts mit. Andernorts erinnerten Sternsinger an den Dreikönigstag und sammelten Geld für Hilfsprojekte.

In Sachsen-Anhalt ist der 6. Januar ein gesetzlicher Feiertag. An einigen Orten gibt es musikalische Angebote, so findet etwa in der Kirche St. Johannis Dessau um 16 Uhr ein Weihnachtsliedersingen statt.