Halle (Saale)/DUR/ymü. - Der Schauspieler Christian Oliver (51), in Deutschland vor allem durch seine Rolle in der RTL-Fernsehserie "Alarm für Cobra 11" bekannt, ist am 4. Januar 2024 bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen. Er hinterlässt seine Ex-Frau Jessica Mazur.

Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Start des einmotorigen Privatflugzeugs von der Karibikinsel Bequia. Neben Oliver starben auch seine beiden Töchter Madita (10) und Annik (12) sowie der Pilot, der Eigentümer des Flugzeugs war.

Christian Oliver posiert mit seinen Töchtern und seiner Ehefrau Jessica Mazur vor den Fotografen - Foto von 2015. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Laut Pressemitteilung der Polizei des Inselstaats St. Vincent und die Grenadinen war das Flugzeug auf dem Weg zur Insel St. Lucia, als es kurz nach dem Start ins Meer stürzte. Das Video eines Augenzeugen zeigt den Absturz.

Fischer, Taucher und die Küstenwache bargen an der Absturzstelle vier Leichen.

Der 51-jährige Schauspielers befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Urlaub. Oliver hatte am Vortag des Unfalls ein Foto von einem tropischen Strand auf Instagram gepostet, begleitet von den Worten: „Grüße von irgendwo im Paradies! Auf die Gemeinschaft und die Liebe ... 2024, wir kommen!“

Christian Oliver, geboren als Christian Klepser, wirkte in über 60 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Neben seiner Rolle in "Alarm für Cobra 11" war er auch in Hollywood-Produktionen wie "The Good German - In den Ruinen von Berlin" neben George Clooney, "Operation Walküre" neben Tom Cruise und in "Speed Racer" zu sehen.