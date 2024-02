Berlin - Der Lichtkünstler Christopher Bauder hat mit „Vektor“ im Kraftwerk Berlin seine jüngste audiovisuelle Installation realisiert. In der riesigen Halle des Kraftwerks hat er dafür rund 50 bewegte Laser installiert. Die so erzeugten beweglichen Lichtbilder und -skulpturen kombiniert Bauder mit von ihm komponierten Klanglandschaften. „Vektor“ ist mit dem Untertitel „Memories in light & sound“ seit Donnerstag bis zum 7. April zu sehen.

“Nach „Skalar“ und „Deep Web“ ist dies die dritte Installation Bauders in der alten Industrieanlage. Bekannt ist Bauder unter anderem für die Installation „Lichtgrenze“, bei der er im Jahr 2014 zum 25. Jahrestag des Mauerfalls zusammen mit seinem Bruder Marc den innerstädtischen Verlauf der Berliner Mauer nachzeichnete.