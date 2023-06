Oldenburg - Zum 29. Mal findet am Samstag der Christopher Street Day (CSD) in Oldenburg statt. Das diesjährige Motto lautet „Queere Vielfalt leben – sichtbar und sicher!“. Damit wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben darauf hinweisen, dass queere Menschen im alltäglichen Leben einen wichtigen Beitrag zu einer vielfältigen Gesellschaft leisten können.

Neben der zentralen Demonstration gibt es erstmals nach der Corona-Pandemie wieder die „Nacht der kleinen Künste“.

Im vergangenen Jahr waren 9000 Teilnehmer in die Oldenburger Innenstadt gekommen. Die Veranstalter wollen mit dem CSD auf die Rechte von Homosexuellen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen aufmerksam machen.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Im Gedenken an diesen Tag gehen seitdem Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße.