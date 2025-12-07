Wieder bringt ein später Treffer Energie den Sieg. Die Brandenburger machen in Liga drei einen noch stärkeren Eindruck als in der Vorsaison. Etwas weniger Spannung dürfte es für das Team aber geben.

Cottbus - Energie Cottbus treibt es mit der Spannung in der 3. Liga auf die Spitze. Im Topspiel gegen den MSV Duisburg zirkelte Torgarant Tolcay Cigerci den Ball mit der letzten Aktion des Spiels zum umjubelten 3:2 ins Netz und machte Energie wieder zum Tabellenführer. „Natürlich ist es geil, wenn man einen Last-Minute-Sieg feiert“, sagte der 30-Jährige der „Lausitzer Rundschau“ nach der turbulenten Schlussphase.

Schon am letzten Spieltag hatten die Brandenburger sich gegen Viktoria Köln im heimischen Leag Energie Stadion mit einem späten Treffer einen 3:2-Erfolg gesichert. Ganz so viel Spannung braucht die Mannschaft aber wohl nicht jedes Wochenende. „Für die Fans ist es ein sehr geiles Spiel hinten raus. Für uns Spieler eher nicht. Da will man ein bisschen mehr Klarheit“, erklärte Cigerci.

Denn Energie hätte sich fast noch um den Lohn einer lange dominanten Leistung gebracht. 2:0 stand es nach Treffern von Erik Engelhardt (11.) und Merveille Biankadi (47.) vor 13.144 Zuschauern. Doch durch ein Eigentor von Simon Straudi (80.) kam Duisburg zum Anschlusstreffer. Maximilian Dittgen (90.) erzielte den späten Ausgleichstreffer, ehe Cigerci zauberte. Für den Offensivmann war es schon der 20. Scorerpunkt (12 Tore und acht Assists) in dieser Saison.

Wollitz will 40 Punkte bis Weihnachten

Viel hat sich in der Mannschaft im Sommer verändert, trotzdem hat Energie sogar noch zwei Punkte mehr auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der schon starken Vorsaison. Dieses Mal soll dem Team von Claus-Dieter Wollitz die Puste im Aufstiegsrennen nicht ausgehen.

„35 Punkte als einzige Mannschaft in dieser Liga nach 17 Spielen nach diesem Umbruch im Sommer. Ich denke, da kann die Mannschaft in diesem Moment stolz sein“, sagte der Trainer der ARD. „Aber wir sollten nicht die Spannung verlieren. Wir haben jetzt die Möglichkeit mit den letzten beiden Spielen über 40 Punkte zu kommen und das sollte jetzt das Ziel sein.“ Vor der Weihnachtspause geht es noch gegen Wiesbaden und Regensburg.