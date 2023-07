Berlin - Tolga Cigerci verlässt nach einem halben Jahr Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler, der erst im Januar von MKE Ankaragücü nach Berlin gewechselt war, kehrt zum Elften der türkischen Süper Lig zurück, wie Hertha am Dienstag mitteilte.

„Bei Tolgas Transfer im Winter haben wir vereinbart, im Falle eines Abstiegs die Situation gemeinsam zu bewerten. Jetzt hat sich für Tolga die Möglichkeit ergeben, zu seinem vorherigen Verein zurückzukehren. Und wir haben für alle Seiten eine gute und faire Lösung gefunden“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Cigerci absolvierte in der Rückrunde elf Spiele für Hertha, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Außer bei Ankaragücü stand der viermalige türkische Nationalspieler auch bei den Istanbuler Vereinen Galatasaray, Fenerbahçe und Basaksehir unter Vertrag. In der Bundesliga war der gebürtige Niedersachse zwischen 2013 und 2016 schon in 39 Ligaspielen für Hertha am Ball, zuvor spielte er bei Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg.