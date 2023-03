Berlin - Winter-Neuzugang Tolga Cigerci sieht im Team von Fußball-Bundesligist Hertha BSC sehr viel positive Energie. Man habe in den vergangenen Spielen bereits einen Fortschritt bemerkt, meinte der 30-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde. „Aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir haben noch drei Monate. Da heißt es, Vollgas geben und die Punkte versuchen zu holen“, sagte der türkische Nationalspieler, der im Januar nach sechseinhalb Jahren bei türkischen Vereinen zu Hertha zurückgekehrt war. Bei den Berlinern hatte er bereits von 2013 bis 2016 gespielt.

Nach dem Erfolgserlebnis gegen Augsburg (2:0) seien alle im Team motiviert. „Jeder wusste ja, in welcher Situation wir stecken. Aber jetzt ist es allen noch einmal bewusster geworden. Wenn wir die Positivität und die Energie, die wir haben, weiter so hochhalten, bin ich guter Dinge, dass wir auch weiter erfolgreich spielen können“, sagte Cigerci.

Er selbst sieht sich im Vergleich zu seinen ersten Jahren bei Hertha gereift. Er habe viele Trainer und Mitspieler gehabt, von denen er viel gelernt habe. „Ich bin erfahrener geworden, ich kann Situationen besser lösen als früher, wo ich vielleicht hektischer war“, sagte der Mittelfeldspieler, der insgesamt 63 Mal in der Bundesliga auflief.

Seine Erfahrung helfe ihm sehr. „Man lernt mit dem Alter, in gewissen Situationen ruhiger zu bleiben auf meiner Position oder auch mal schneller zu spielen“, erklärte Cigerci. „Ich denke, ich bin jetzt cleverer, ruhiger, aber wenn es drauf ankommt, aggressiv zu sein, auch das. Ich kann mein Spiel jederzeit ändern und mich anpassen. Das ist mein Vorteil.“