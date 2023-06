Claudine Vita knackt beim Sole-Cup in Schönebeck die WM-Norm

Claudine Vita in Aktion.

Schönebeck - Diskuswerferin Claudine Vita hat am Freitag beim Sole-Cup in Schönebeck für die beste Leistung des Meetings gesorgt. Die Neubrandenburgerin gewann die Konkurrenz mit 65,51 Metern und knackte die WM-Norm für Budapest. Dies schaffte bereits zum zweiten Mal in dieser Saison die Zweitplatzierte Kristin Pudenz vom SC Potsdam. Die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Tokio schleuderte die Scheibe auf 65,01 Meter. Elf Zentimeter zur Normerfüllung fehlten Marike Steinacker (TSV Bayer Leverkusen), die mit 64,09 Metern den dritten Platz belegte.

Für ein Achtungszeichen sorgte Steven Richter. Der Sportler vom LV 90 Erzgebirge gewann das Diskuswerfen mit der neuen persönlichen Bestleistung von 65,88 Metern. Der noch für die U23 startberechtigte Athlet verwies den Magdeburger Henrik Janssen (64,40 Meter) und den Potsdamer Clemens Prüfer (63,08) auf die Plätze zwei und drei. Zur WM-Norm fehlten dem Sieger aus Sachsen nur 1,12 Meter. Der Rest der in Schönebeck startenden deutschen Wurfasse blieb unter den Erwartungen.