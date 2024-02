Bremen - Werder Bremen könnte gegen den 1. FC Köln erstmals mit Winter-Neuzugang Julián Malatini in der Startelf beginnen. „Wir wissen, dass er ein junger Spieler ist, der sicherlich noch Entwicklungspotenzial hat, sich an viele Dinge noch neu gewöhnen muss“, sagte Trainer Ole Werner vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). „Er macht das insgesamt alles gut.“ Der 22 Jahre alte Verteidiger war Mitte Januar vom argentinischen Club Defensa y Justicia zum Fußball-Bundesligisten an die Weser gewechselt. In drei Joker-Einsätzen ist ihm bislang ein Tor gelungen.

Werder geht mit einer äußerst angespannten Personallage in das Duell in Köln. In Amos Pieper, Niklas Stark und Milos Veljkovic fallen gleich drei Innenverteidiger aus. Auch die Mittelfeldakteure Naby Keita (Magen-Darm-Infekt) und Leon Opitz sind nicht einsatzbereit. Werder steht nach 21 Spieltagen auf dem zehnten Tabellenplatz und könnte mit einem Sieg gegen Köln die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Timo Schultz (Tabellenrang 16) weiter distanzieren.