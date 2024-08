Reese (M.) bleibt in Berlin.

Berlin - Hertha-Trainer Cristian Fiél lässt bei Fragen nach dem Comeback-Zeitpunkt von Flügelspieler Fabian Reese Vorsicht walten. „Keiner macht sich mehr Druck als er selbst, um wieder zurückzukommen und auf den Platz zu können“, sagte der 44-Jährige vor dem Spiel des Fußball-Zweitligisten auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky). „Deshalb geben wir ihm die Zeit, die er braucht, um völlig gesund zu werden und dann auch wieder seine Leistung bringen zu können.“

Reese, Herthas Schlüsselspieler in der vergangenen Saison, hatte sich im Juli in einem Testspiel bei Energie Cottbus schwer am Knöchel verletzt und war operiert worden. Medienberichten zufolge könnte er ab Anfang Oktober wieder spielen.

Anders als die Leistungsträger Haris Tabakovic und Marc Oliver Kempf wird Reese den Hauptstadtclub trotz einiger Interessenten in diesem Sommer aber nicht verlassen, wie am Mittwoch bekannt wurde. „Er ist unheimlich wichtig für uns und deshalb habe ich mich sehr darüber gefreut“, sagte Fiél.