Durchsuchungen „Compact“-Verbot: Ermittlungen gegen 50-Jährigen in Pirna

Am frühen Morgen durchsucht die Polizei Gebäude in mehreren Bundesländern. Es geht um „Compact“ und eine Filmproduktion. In Sachsen gerät ein 50-Jähriger aus Pirna ins Visier der Ermittler.