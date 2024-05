Leipzig darf erstmals ein Europapokal-Finale austragen. Das Endspiel der Conference League 2026 wurde in die Messestadt vergeben.

Leipzig - In Leipzig wird erstmals ein Europapokal-Finale ausgetragen. Der europäische Verband UEFA vergab am Mittwoch das Endspiel der Conference League 2026 an die Red Bull Arena. Das teilte RB Leipzig, Eigentümer des Stadions, mit.

Geschäftsführer Plenge freue es sehr, dass man nach der Europameisterschaft „das nächste sportliche Großereignis nach Leipzig holen“ konnte. „Gleichzeitig bestätigt die Vergabe, dass die Red Bull Arena als Stadion auf Top-Niveau beste Voraussetzungen für internationale Highlights bietet“, sagte der Funktionär.