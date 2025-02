Vor fünf Jahren erreichte Corona den Freistaat Sachsen. Sozialministerin Petra Köpping schlägt nun für den Bund eine Aufarbeitung in einer Enquete-Kommission vor.

Dresden - Sachsens Sozialministerin Petra Köpping spricht sich dafür aus, die Corona-Pandemie auch auf Bundesebene mit einer Enquete-Kommission aufzuarbeiten. Die Verletzungen seien auf allen Seiten ziemlich groß gewesen, deswegen sei sie eine Verfechterin einer Aufarbeitung, sagte die SPD-Politikerin. Es gehe um Versöhnung.

Verbesserungsvorschläge für zukünftige Krisen

„Viele Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren durch das Infektionsschutzgesetz des Bundes vorgegeben. Darunter die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal. Es geht darum, in öffentlichen Sitzungen mit Experten zu sprechen und Verbesserungsvorschläge für die Zukunft zu machen. Es ist auch wichtig, das Thema in die Zeit zu stellen – was war der damalige Wissensstand?“, sagte Köpping.

In Sachsen hat der Landtag im vorigen Herbst bereits die Einrichtung einer Enquete-Kommission beschlossen. Die Ampel-Koalition im Bund hatte sich nicht auf eine Form der Corona-Aufarbeitung einigen können. In Sachsen gibt es zusätzlich noch einen Untersuchungsausschuss, für den AfD und BSW gestimmt hatten.

Köpping: Untersuchungsausschuss soll Abrechnung sein

Köpping sagte, den U-Ausschuss sehe sie kritisch, weil er eine Abrechnung sein solle. „Der Sinn und das Ziel eines Untersuchungsausschusses sind einfach anders als bei einer Enquete-Kommission. Der Untersuchungsausschuss blickt nach hinten und sucht im Grunde genommen Schuldige. Die Enquete-Kommission betrachtet auch das, was gewesen ist, will aber Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen“, sagte die Ministerin.

Köpping war bereits während der Corona-Pandemie Sozialministerin und wurde dadurch zum Gesicht des Krisenmanagements des Freistaats. Der erste Corona-Fall wurde in Sachsen vor fünf Jahren - am 2. März 2020 - bekannt.