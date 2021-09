Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hält Coronavirus-Testproben in der Hand.

Hamburg - In Hamburg ist die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde kamen am Donnerstag 216 neu nachgewiesene Infektionen hinzu. Das sind 59 weniger als am Mittwoch und 40 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank damit von 76,5 auf 74,4. Vor einer Woche hatte der Wert noch 89,7 betragen.

Auch bundesweit sank die Sieben-Tage-Inzidenz - laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 76,3. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert deutschlandweit bei 77,9 gelegen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde mindestens 89.252 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, 82.900 von ihnen gelten dem RKI zufolge als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich dem Institut zufolge um zwei auf 1668.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Mittwoch 143 Covid-19-Patienten behandelt, davon 58 auf Intensivstationen. Das waren jeweils einer weniger als am Dienstag.

Bis einschließlich Mittwoch wurden 1.302.222 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das sind laut RKI 70,3 Prozent der Einwohner. 1.225.722 Menschen oder 66,2 Prozent der Hamburger sind vollständig geimpft. Bundesweit liegen die Impfquoten bei 66,9 beziehungsweise 62,7 Prozent.