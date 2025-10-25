Cottbus - Energie Cottbus hat seine Siegesserie in der 3. Fußball-Liga ausgebaut und ist vorerst sogar an die Tabellenspitze geklettert. Beim 4:3 (2:1) gegen den Tabellenvorletzten TSV Havelse taten sich die Lausitzer vor 9.688 Zuschauern aber schwer und mussten bis in die Nachspielzeit zittern. Der MSV Duisburg kann am Sonntag die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz wieder an der Spitze ablösen.

Nach fehlerhafter Anfangsphase sorgten Jannis Boziaris (24.) und Erik Engelhardt (34.) mit effektiver Chancenverwertung für die 2:0-Führung – der Anschlusstreffer durch Havelses Robin Müller (38.) gestaltete das Spiel aber wieder offen. Auf den zweiten Treffer von Boziaris (60.), der per Direktabnahme traf, antwortete Havelse mit dem sehenswerten Kopfballtor durch Lorenzo Paldino (71.). Tolcay Cigerci traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 4:2 - Paldino sorgte mit dem Tor zum 4:3 (90.+7) noch einmal für Hektik.

Die Cottbuser feierten am Ende den fünften Sieg in Serie und bleiben zu Hause ohne Niederlage. Angreifer Engelhardt traf im sechsten Spiel in Folge, musste aber verletzt ausgewechselt werden. Ein Ausfall des besten Cottbuser Stürmers am Dienstag im DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig wäre ein enormer Stimmungsdämpfer. Das Leag Energie Stadion ist für die Partie gegen den Bundesligisten seit Wochen ausverkauft.