Gedenken an Kriegsopfer

In Cottbus soll der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren gedacht werden. (Symbolbild)

Cottbus - In Cottbus soll in den kommenden Tagen der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren gedacht werden. Geplant ist etwa eine Veranstaltung am Mittwoch im Stadtmuseum Cottbus, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Es sollen unter anderem Berichte von Zeitzeugen vorgestellt werden, die 1945 die Bombardierung miterlebt haben.

Am 15. Februar 1945 warf die Luftwaffe der US-Armee kurz vor dem Ende des 2. Weltkrieges rund 1000 Tonnen Bomben über Cottbus ab. Nach Angaben des Stadtsprechers war das Ziel der 435 Bomber, den Bahnhof in der Innenstadt zu treffen. Getroffen wurde aber größtenteils der Süden der Stadt. Rund 1000 Menschen starben, 2500 wurden verletzt. Der Angriff zur Mittagszeit dauerte nur eine gute halbe Stunde.

Am Samstag, dem 15. Februar, soll auf dem Cottbuser Altmarkt ein weiteres Gedenken stattfinden.