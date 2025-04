München - Der FC Energie Cottbus hat einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen der 3. Liga erlitten. Mit dem 1:5 (0:3) beim TSV 1860 München kassierte der Aufsteiger eine deutliche Niederlage und präsentierte sich über weite Strecken desolat. Dickson Abiama (15.), Tunay Deniz (18.), zweimal Patrick Hobsch (37./50.) und Julian Guttau (89.) sowie der Cottbuser Timmy Thiele (71.) trafen vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße.

FCE-Coach Claus-Dieter Wollitz musste auf die verletzten Niko Bretschneider und Henry Rorig sowie den gesperrten Filip Kusic verzichten. Seine Mannschaft wurde in der ersten Halbzeit regelrecht überrollt. Dabei hatten die Lausitzer noch großes Glück, dass Schiedsrichter Felix Bickel einen klaren Treffer von Soichiro Kozuki (4.) nicht anerkannte. Der Ball war deutlich hinter der Torlinie, bevor er geklärt wurde.

Cottbus in allen Belangen überfordert

Die Cottbuser Abwehr war komplett überfordert und kassierte danach folgerichtige Gegentore. Schon zur Pause war das Spiel entschieden, auch eine Vierfach-Auswechslung konnte der Partie in der zweiten Halbzeit keine neue Richtung geben. Erst nach dem 1:4 durch Thiele zeigte Energie noch etwas mehr Gegenwehr.

Trotz der Niederlage bleibt die Mannschaft von Trainer Wollitz auf dem zweiten Platz in der Tabelle, hat aber inzwischen vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Dynamo Dresden. In der nächsten Woche stehen am Mittwoch das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen und am folgenden Sonntag die Partie bei Borussia Dortmund II bevor.