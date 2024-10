Cottbus - Der FC Energie Cottbus bleibt das Überraschungsteam der 3. Fußball-Liga und hat nach einem weiteren Offensiv-Spektakel sogar die Tabellenführung übernommen. Mit dem 5:1 (4:1) gegen 1860 München setzte der Aufsteiger aus der Lausitz seine eindrucksvolle Erfolgsserie fort. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz ist seit acht Spielen ungeschlagen und erkämpfte dabei sechs Siege.

Cottbus führt nach dem 12. Spieltag mit 23 Zählern die Tabelle der 3. Liga vor dem punktgleichen SV Sandhausen an. Trotz des erfolgreichen Saisonstarts gilt der Klassenerhalt aber weiterhin als wichtigstes Saisonziel.

In der turbulenten Startphase gingen die effektiven Gastgeber bereits nach drei Minuten durch Yannik Möker in Führung. Lucas Copado (21.) erhöhte auf 2:0 für Energie. Den Anschlusstreffer der Löwen durch Morris Schröter (26.) konterte erneut Copado mit dem 3:1 in der 30. Minute. Tolcay Cigerci (45.+1) traf mit einem Traumtor in den Winkel noch vor der Pause zum 4:1.

Cottbus mit Effizienz zum klaren Erfolg

Cottbus schockierte die Löwen mit eiskalter Effizienz. Die Münchner hatten zwar mehr Spielanteile, wurden aber immer wieder ausgekontert. Timmy Thiele erzielte in der 61. Minute den 5:1-Endstand.

14.779 Zuschauer im Leag Energie Stadion bedeuteten Saisonrekord in der laufenden Spielzeit für Cottbus. Die bisherige Rekordmarke gab es gleich am 1. Spieltag mit 12.596 Zuschauern gegen Arminia Bielefeld. „Wir freuen uns natürlich, wenn die Kulisse entsprechend ist. Damit wir unsere Geldstrafen zahlen können“, hatte Trainer Claus-Dieter Wollitz vor dem Spiel betont. Wollitz spielte damit auf die Vorfälle beim Ostderby in Aue am Dienstag an, als es zu mehrfachem Pyro-Einsatz kam und in der Nachspielzeit aus dem Cottbuser Block eine Rakete auf die Zuschauerränge geschossen wurde.Der Verein rechnet mit einer Strafe in fünfstelliger Höhe.