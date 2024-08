Cottbus - Das traditionsreiche Turnier der Meister in Cottbus behält den Status als Turn-Weltcup-Turnier. Am Rande der Olympischen Spiele in Paris wurde dies vom Exekutivkomitee des Weltverbandes FIG für die Jahre 2025 bis 2028 bestätigt und nun verkündet. Die 28. Auflage wird vom 20 bis 23. Februar 2025 in der Lausitz-Arena ausgetragen. Das teilt die FIG auf ihrer Website mit.

Die neue Weltcup-Serie besteht ab der kommenden Saison statt aus vier künftig aus sechs Veranstaltungen. Neben Cottbus, Baku, Doha und Kairo kommen Antalya und Osijek neu hinzu. Darüber hinaus wird es fünf World Challenge Cups geben. Das Turnier der Meister wird seit 1979 in Cottbus ausgetragen. In diesem Jahr waren mehr als 300 Sportlerinnen und Sportler aus 73 Nationen am Start und sorgten für eine Rekordbeteiligung.