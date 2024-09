Potsdam - Zwei Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg geht der Wahlkampf der meisten Parteien zu Ende. Die SPD lädt am Freitag zu ihrem Wahlkampfabschluss mit Ministerpräsident Dietmar Woidke nach Oranienburg (15.00 Uhr).

Die Linke kämpft mit Ex-Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi und Spitzenkandidat Sebastian Walter in Eberswalde (17.00 Uhr) um den Wiedereinzug ins Parlament. Die Grünen-Spitzenkandidaten Antje Töpfer und Benjamin Raschke werben in Potsdam (18.30 Uhr) mit Außenministerin Annalena Baerbock dafür, dass sie wieder im Landtag vertreten sind.

CDU hat Wahlkampfabschluss am Samstag

Die CDU beschließt den Wahlkampf am Samstag mit Parteichef Friedrich Merz in Potsdam. Die AfD beendet ihren Wahlkampf offiziell am Donnerstag in Cottbus mit dem Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke als Gast, die FDP in Potsdam mit Parteichef Christian Lindner. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat bereits am Mittwoch in Potsdam im Beisein der Parteigründerin und Namensgeberin in Potsdam gehabt.

Der Ausgang der Wahl wird bundesweit mit Spannung erwartet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob die SPD es erneut auf den ersten Platz schafft. Sollte die AfD vorne liegen, will Ministerpräsident Woidke auf sein Amt verzichten.