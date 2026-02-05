Istanbul - Der Ex-Schalker Ahmed Kutucu hat nach seinem heftigen Zusammenstoß beim Istanbul-Derby Entwarnung gegeben. „Gott sei Dank habe ich kein ernsthaftes Problem“, schrieb der Angreifer in einer Instagram-Story. Er bedankte sich bei seinen Mitspielern, die ihm auf dem Platz sofort geholfen hätten, sowie beim medizinischen Team, dem Krankenhauspersonal und bei allen Fußballfans für die zahlreichen Nachrichten.

In der 46. Minute des türkischen Pokalspiels war der Stürmer von Galatasaray Istanbul nach einem langen Ball in den Strafraum heftig mit Istanbulspors Torhüter Isa Dogan kollidiert und zu Boden gegangen. Teamkollegen reagierten umgehend, brachten den offenbar bewusstlosen Kutucu in die stabile Seitenlage und hielten seine Atemwege frei. Nach der Erstversorgung kam der 25-Jährige wieder zu sich und verließ den Platz aus eigener Kraft.

Auch Torwart Dogan, der eine Platzwunde über dem linken Auge erlitt und per Krankenwagen vom Feld gebracht wurde, äußerte sich auf Instagram. Er werde heute operiert, es gehe ihm aber gut und die ärztliche Behandlung laufe planmäßig, schrieb der 26-Jährige. Wie Kutucu, der lange Jahre bei Schalke spielte, ehe er 2021 in die Türkei wechselte, bedankte sich Dogan bei den Rettungskräften und sendete seine besten Wünsche an seinen Gegenspieler.