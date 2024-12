Wiedemar - Nach einer Karambolage auf der Autobahn 9 bei Leipzig war die wichtige Verkehrsader am Sonntag etliche Stunden gesperrt. Laut Polizei war ein Auto am frühen Nachmittag zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der Anschlussstelle Wiedemar bei einsetzendem Schneeregen in eine Leitplanke gekracht. Daraufhin sei es zu Zusammenstößen gekommen, in die sieben weitere Fahrzeuge verwickelt waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Menschen verletzt, mindestens zwei von ihnen schwer, berichtet das Lagezentrum der Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage.