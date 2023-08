Magdeburg - In Magdeburg laufen seit Samstagmittag mehrere Demonstrationen in der Innenstadt, darunter der Christopher-Street-Day und ein Treffen mit Anhängern der sogenannten Reichsbürger-Szene. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahmen am CSD rund 2700 Menschen teil, bei dem Treffen der „Reichsbürger“ waren es nach Polizeiangaben rund 700 Personen.

„Reichsbürger“ erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz wird ein kleiner Teil auch als rechtsextrem eingestuft.

Die Polizei ist mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz. Wie eine Sprecherin mitteilte, zählt die Polizei Teile der angemeldeten Personen und Redner der „Reichsbürger“-Szene zu. Eine Begegnung der beiden Gruppen vor dem Landtag verlief friedlich. Vor einer Woche war es beim CSD in Weißenfels zu Störungen durch rechte Protestierer gekommen.